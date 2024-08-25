Рудковская раскрыла секрет питания Киркорова

Изменения внешнего облика Филиппа Киркорова не перестают удивлять публику. Известно, что в марте 2023 года поп-король сделал несколько пластических операций и сформировал пресс.

После хирургических вмешательств наступило время сохранять и поддерживать форму. Артист рассказывал, что занимается в спортивном зале по три часа в день.

А Яна Рудковская рассказала, что и систему питания певец кардинально изменил. Об этом пишет gazeta.ru.

По ее словам, Киркоров отказался от любой вредной пищи и фастфуда в пользу помидоров и других овощей. Если раньше артист не мог отказаться газировки и бутербродов, то теперь строго соблюдает диету.

На фестивале «Новая волна» поп-король российской эстрады Филипп Киркоров сорвал аплодисменты благодаря своему очередному преображению. На сей раз певец предстал перед публикой с накачанными руками и множеством татуировок. Сам Киркоров утверждает, что такая форма — результат ежедневных упорных тренировок.