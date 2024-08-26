Певица и телеведущая Ольга Бузова выступила в мини-платье на фоне слухов о беременности. Поп-исполнительница опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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38-летняя Ольга Бузова вышла на сцену в серебристом облегающем мини-платье с декольте, которое было украшено бахромой и стразами. Певица также надела длинные перчатки в тон наряду, бежевые туфли на каблуках и колготки. Артистка пела и танцевала с уложенными волосами и макияжем с черными стрелками.

На прошлой неделе Ольга Бузова намекнула, что, возможно, ждет ребенка. Телеведущая улыбалась, гладила живот и спрашивала, кто у нее будет.

Недавно знаменитость рассекретила свои отношения. Ольга Бузова снялась в объятиях мужчины. Личность возлюбленного телеведущая раскрывать не стала, закрыв его лицо на фото стикером с изображением льва. После артистка опубликовала фотографии и видео с велопрогулки, на которых появилась с кольцом на безымянном пальце.

Бузова была замужем один раз. В 2012 году она сыграла свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016-м стало известно, что пара развелась. По словам звезды, причиной расставания послужили измены мужа. Артистка тяжело переживала разрыв.