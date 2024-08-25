Паук из «Коррозии металла» выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Химок

Сергей Троицкий, лидер группы «Коррозия металла» (известен под сценическим псевдонимом Паук), подал документы в избирательную комиссию. Троицкий собирается баллотироваться в мэры подмосковного города Химки.

Это уже не первая попытка музыканта уйти в официальную власть. Первая состоялась в 2012 году. Тогда он набрал 2,46% голосов, рассказывает «Коммерсант».

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«Вчера я дал согласие баллотироваться на должность мэра города Химок как кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения. Мое заявление приняли председатель и секретарь территориальной избирательной комиссии», - сообщил Троицкий журналистам.

Троицкий В 2013 году даже подавал документы на досрочные выборы мэра Москвы, но у него обнаружилась проблема с несоблюдением необходимого числа подписей.

«Коррозия металла» — российская трэш-метал-группа, созданная Сергеем Троицким в 1984 году. Среди наиболее известных песен группы — «СПИД», «Черный террор», «Люцифер» и «Russian Vodka».

Лидер группы неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. Так, в 2002 году в его отношении было возбуждено уголовное дело о возбуждении национальной ненависти. Об итогах расследования не сообщалось.

В 2015 году Троицкого приговорили к штрафу в 150 тыс. руб. по уголовному делу об исполнении песни, которая была признана экстремистской. В 2016-м музыкант был приговорен в Черногории к 10 месяцам тюрьмы за поджог (он сбежал из страны).

В 2019 году лидеру «Коррозии металла» назначили административный штраф в 2 тыс. руб. за демонстрацию нацистской символики. В конце января 2024-го музыкант был задержан полицией за распитие водки на премьере фильма «Брат-3» в кинотеатре «Октябрь».