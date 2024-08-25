Обнародованы подробности райдера Стаса Михайлова

Стас Михайлов выезжает на корпоративы за 8, 5 миллиона рублей. Причем ездит он обязательно с супругой. Для себя и жены певец требует люкс либо президентский номер, причем не меньше 80 квадратных метров. В номер - свежие фрукты и ягоды, две бутылки кефира, сухофрукты, 10 бутылок воды Evian или Vittel, информирует Телеграм-канал SHOT.

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В гримерке должны быть коньяк Hennessy, шампанское Ruinart Blanc de Blanc или Rose, конфеты Raffaello или Ferrero Rocher, три мясные тарелки и по одной сырной и рыбной, банка красной икры, хлеб с маслом. Посуда должна быть не одноразовой.

Автомобиль требуется представительского класса – «Мерседес-Лонг» или «Майбах» не старше трех лет. Избирательно относится артист и к перелетам – к примеру, на Sukhoi Superjet от лететь отказывается.

Феномен популярности певца Стаса Михайлова заключается в том, что он в песнях учит слушателей, как любить свою женщину и заботиться о ней, заявила ранее певица Люся Чеботина.