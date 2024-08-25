Кудрявцеву резко отчитали из-за жалоб на здоровье

Лера Кудрявцева полгода назад перенесла операцию на колене после тяжелой травмы. У нее диагностировали разрыв крестообразной связки коленного сустава. Звезда НТВ рассказывала, что буквально сходила с ума от боли.

Несмотря на то, что Лера соблюдала все рекомендации врачей, а также прошла курс реабилитации, во время ходьбы она продолжает испытывать дискомфорт. колено до сих пор не сгибается, пишет издание vokrug.tv.

В эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ героем нового выпуска стал Сергей Белоголовцев, который тоже в свое время получил такую же травму. Кудрявцева обратилась к юмористу, надеясь, получить полезный совет, но тот отреагировал нестандартно.

«28-го февраля сего года я порвала крестообразную переднюю связку. У меня до сих пор не гнется колено, и я прихрамываю. Что делать?» — спросила телеведущая. «А ты сделала операцию?! Чего ты ноешь тогда? У тебя все ништяк. Хромота только шарма тебе придает», — заявил Сергей.

Ранее Лера Кудрявцева в кулуарах фестиваля «Новая волна» пообщалась с журналистами. В частности, она ответила на вопрос о том, согласна ли с поговоркой «с милым рай и в шалаше».