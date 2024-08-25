Linkin Park запустили таинственный 100-часовой обратный отсчет

В субботу, 24 августа, рок-группа Linkin Park опубликовала в своих социальных сетях загадочный 100-часовой таймер обратного отсчета. Фанаты предполагают, что так группа подогревает интерес к объявлению новой вокалистки, которая заменит покойного Честера Беннингтона.

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Ранее участники Linkin Park обдумывали возможный тур в 2025 году, сообщает Billboard. Для воссоединения группы они надеялись найти вокалистку, которая заменила бы Честера Беннингтона, покончившего с собой в 2017-м.

О том, какую новость для слушателей приготовили Linkin Park, мы узнаем в среду, 28 августа, когда таймер закончит свой отсчет.

Также сейчас активно ходят слухи о воссоединении Oasis — еще одной культовой рок-группы.