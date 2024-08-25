Валерия о работе с молодыми артистами: «Вечно чувствую себя виноватой!»

Валерия постоянно получает просьбы от менеджеров молодых исполнителей о создании совместных песен. Часто приходится отказывать, но отказы певице даются тяжело, пишет СтарХит.

«Порой приходится отказывать начинающим исполнителям, которые хотят записать дуэт. И я вечно чувствую себя виноватой! Вроде понимаю, что не должна. Менеджеры юных талантов всегда выводят на эмоции — артист такой хороший, а судьба у него тяжелая…» — объяснила звезда.

Исполнительница убеждена, что, если стиль молодого коллеги ей не близок, то ее аудитория такой дуэт не примет. Даже если она даст себя уговорить и согласится сотрудничать, толку не будет, а вот вред – запросто. В том числе и молодому артисту.

Также Валерия сообщила, что порой молодые дарования бывают чрезвычайно напористыми и нетактичными.

«Иногда люди идут на тебя в атаку где-то за кулисами. Недавно стоим с Андреем Малаховым и Иосифом на мероприятии, разговариваем о чем-то, вдруг к нам бросается девушка с включенной камерой в руках: „Валерия, Андрей, вы не могли бы поддержать мою песню?“. Мы так опешили, что забыли, о чем только что говорили. Андрей ей вежливо ответил: „Пожалуйста, пришли нам сначала песню, чтобы мы ее послушали“», — рассказала певица.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова опубликовала фотоснимок афиши выступлений Валерии в сине-желтых цветах в своем Telegram-канале. По ее словам, никаких претензий к самой Валерии и ее мужу у нее нет, но есть вопросы к тем, кто создал афишу.