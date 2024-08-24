Гузеевой пришлось извиняться перед своей собачкой

Лариса Гузеева вернулась домой после длительного отдыха на курорте в Болгарии. Она по традиции провела сезон в курортном поселке Равда, где у нее есть апартаменты. Отдых был хорош, о чем 65-летняя телеведущая писала в микроблоге, выкладывая красивые фото-и видеоотчеты.

Но пришло время возвращаться. Дома ее ждала любимая собачка Жужа. Жужа всерьез обиделась на бросившую ее хозяйку, не хотела ни играть, ни даже подходить к Ларисе. Гузеева записала видеоролик, в котором она пытается помириться с любимицей и извиняется перед ней. Об этом пишет портал thevoicemag.ru.

«Вот я и вернулась к своей красавице, к своей девочке, к Жужечке своей любимой. Я, скажи, не буду, мама с тобой разговаривать, потому что ты меня бросила на все лето, плохая мама, я тебе не прощаю, вот спряталась и буду вот так лежать. Моя красавица, моя голубушка, моя Жужечка, знаешь, как я без тебя страдала? Ну что ты так грустишь, лапочка моя? Всё, мама приехала и больше я тебя не брошу, никуда не уйду, и на работу с собой тебя возьму. Там тоже все скучают по тебе», - восстанавливала мир в семье телеведущая.

Собака породы мальтипу по кличке Жужа живет в семье телеведущей Ларисы Гузеевой уже три года Маленькой собачке удалось растопить сердце звезды, которая всегда относилась к четвероногим с равнодушием.