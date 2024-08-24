Седокова заявила о кризисе в семейной жизни

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Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма уже не один раз были на грани развода. Однако до суда дело все же не доходило. Анна и Янис все же находили возможность примириться.

Этим летом, казалось бы, в их семейной жизни должна была быть поставлена точка. 12 августа Седокова прилетела в США, где живут ее дети и муж, пока Анна зарабатывает в России, чтобы подписать документы на развод. Но и на этот раз пара помирилась, пишет издание woman.ru.

Но уже 21 августа Янис обвинил жену в корысти. Сделал это не лично, а в соцсетях.

«Не верю ни одному твоему слову. Все, что мы строили, ты поменяла на деньги. Любовь без денег не существует», — написал он.

Анна несколько дней молчала, а потом все же обратилась к подписчикам.

«Я прохожу сложный путь трансформации. Сложный путь в личной жизни. И чувствую себя как разбитый iPhone на этом фото. Но не хочу пока давать никакие комментарии. Хочу мыслить позитивно и находить в самых не простых ситуациях хорошее. Ведь мы всегда так делали, правда?»

Недавно знаменитость рассказывала, что проблемы в браке начались, когда влюбленные стали проводить много времени вместе. Раньше Седокова гастролировала, а Янис регулярно был на играх, но, когда их графики стали менее насыщенными, все изменилось. Кроме того, у Яниса проблемы с работой.