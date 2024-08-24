Хазанову дали совет заняться воспитанием дочери

Алиса Хазанова, дочь Геннадия Хазанова, уже довольно давно живет за рубежом. На своей странице в соцсети Алиса Хазанова периодически публикует контент русофобского содержания. Алиса участвовала в спектакле, посвященном женщинам, осужденным в России за экстремизм, хулиганство и оскорбление чувств верующих. Постановка состоялась в Берлине, а в сентябре ее увидят жители Лондона.

Юморист Александр Морозов в беседе с журналистами «Абзаца» предложил художественному руководителю Театра Эстрады Геннадию Хазанову заняться воспитанием 50-летней Алисы.

«У нас половина эстрады – молчуны. Дети не в ответе за своих родителей, а родители в ответе за то, что делают их дети. Если у него такая дочь, может, ему стоит уже перестать быть худруком Театра Эстрады? Ему надо поехать в Лондон и заняться ее воспитанием. Мы все скинемся ему на билет», – заявил юморист.

Алиса Хазанова окончила Московское хореографическое училище и Московскую Академию хореографии по специальности «Артистка балета» и «Хореограф-постановщик», Школу современного танца Марты Грэм в Нью-Йорке. Восемь лет была артисткой балета Большого театра, который оставила после травмы колена.

На экране - с середины нулевых: Сара Молния в «Завещании Ленина», «Краткий курс счастливой жизни», «Последняя сказка Риты», «Проект "Анна Николаевна», «Последний министр».