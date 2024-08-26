Дочь Алена Делона Анушка получит половину наследства актера, оцениваемого в €150 млн. Об этом сообщил журнал Closer.

По его информации, оставшиеся €75 млн "разделят между собой сыновья актера Антони и Ален-Фабьен".

Делон оставил своим детям самое крупное наследство из всех ушедших из жизни в последние годы деятелей французской культуры. Так, наследство Жан-Поля Бельмондо, соперничавшего в популярности с Делоном, оценивается от €1 до 10 млн, а лидер хит-парадов, рок-певец Джонни Холлидей завещал наследникам около €40 млн.

Алена Делона похоронили в его саду под песню Paroles

Ален Делон скончался 18 августа на 89 году жизни в своем поместье, расположенном в коммуне Души под Орлеаном. Ему принадлежал абсолютный рекорд французского кинематографа - его картины посмотрели в общей сложности более 135 млн зрителей. Только за 2015 год он заработал более €80 млн. Делон был успешен не только в кино, он владел сетью ресторанов, футбольным клубом, а также брендами модной одежды и парфюмов.