Shaman высказался о возможной свадьбе Лепса

Ярослав Дронов, известный публике как Shaman, во время концерта в День государственного флага России публично признался, что у него есть друг, которого он очень любит и ценит.

Речь шла о Григории Лепсе. Музыканты даже представили новую песню «Настоящий мужчина», которую они спели дуэтом, на большом сольном концерте Дронова. Об этом пишет СтарХит.

Ярослав также заявил, что поддерживает Лепса в личном выборе и не видит ничего негативного в его романе с 18-летней студенткой. Shaman отметил, что, если пара решит узаконить отношения, он будет рад за друга. И обязательно придет на свадьбу, чтобы его поздравить.

«Ну, если будет, конечно, пойду. Оливьешки похрумкаю», — пошутил артист в беседе с журналистами.

Ранее Дронов также говорил, что довольно близко общается с певцом Григорием Лепсом. По словам музыканта, они в любой момент могут приехать друг к другу в гости, в том числе глубокой ночью.