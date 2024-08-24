Милохин отказался ехать в Россию из-за осеннего призыва

Блогер Даня Милохин боится предстоящего осеннего призыва в армию и потому откладывает приезд в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на окружение блогера.

Знакомые рассказали, что блогера «тянет домой, но останавливает перспектива» отправиться на срочную службу. При этом Милохину якобы предлагали подумать о службе в спортивной роте, но он отказался. Вместо этого он находится «в погоне за хайпом», поскольку теряет популярность у русскоязычной аудитории.

В частности, недавно Милохин съездил в Кишинёв к знакомому, чтобы «посветить лицом и напомнить о себе».

Приёмный отец Милохина подтвердил Mash, что сын скучает по родине. По его словам, он занимается боксом и мечтает о спортивной карьере.