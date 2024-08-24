Арестован рэпер Radiy, которого называют бывшим бойфрендом Бузовой

Российский рэпер Radiy (Радий Лебедев) подозревается мошенничестве. Приморский районный суд Петербурга арестовал 32-летнего мужчину до 21 октября. Как пишет Gazeta.ru, Лебедев, «имея умысел на хищение чужого имущество», украл у футболистки «Зенита» Лины Якуповой свыше 11 миллионов рублей.

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Лебедев вышел на Якупову через социальные сети. Он уговорил ее купить несколько автомобилей, чтобы заработать на разнице при перепродаже. Всего спортсменка перечислила Лебедеву больше 11 миллионов рублей, из которых смогла вернуть только 900 тысяч. рублей.

Это не первый конфликт бывшего возлюбленного Ольги Бузовой с законом. В прошлом году рэпера приговорили к трем годам условно за мошенничество по другому делу. Тогда Якупова оплатила ему адвоката.