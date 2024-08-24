Ленина рассказала, как мошенница едва не лишила ее квартиры

Лена Ленина на фоне ситуации с квартирой Ларисы Долиной призналась, что тоже пострадала от мошенницы. Ленина чудом не лишилась квартиры в столице. Она узнала из выписки ЕГРН, что у ее апартаментов сменился собственник. Оказалось, что бывшая жиличка подделала паспорт Лениной, а затем быстро продала квартиру.

Нотариус, по словам светской львицы, не заметил, что паспорт был поддельный, а покупатель был рад заполучить квартиру в Москве за полцены, пишет «Комсомольская Правда».

К счастью, Ленина смогла вернуть свое жилье – но после целого года судебных процессов.

Писательница рассказала, что решила обнародовать свою историю после того, как Долина публично заявила, что ее обманули мошенники. Ранее она стеснялась своей непредусмотрительности.

Ленина известна своей страстью к огромным прическам. В третий день фестиваля в Каннах она появилась на красной дорожке с объемной конструкцией из светлых волос на голове.

Охрана Каннского кинофестиваля проверила прическу писательницы Как сообщает «КП», секьюрити посчитали, что женщина могла попытаться пронести на голове что-нибудь нелегальное.