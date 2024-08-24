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КП: купленного для Лещенко государством лекарства хватит на год

Стало известно, на сколько хватит многомиллионного лекарства для народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Об этом сообщает kp.ru.

Выяснилось, на сколько хватит многомиллионного лекарства для Лещенко
© Газета.Ru

СМИ сообщали, что у Лещенко диагностировали редкое заболевание (транстиретиновый амилоидоз), и для него приобрели за государственный счет лекарство по цене 1,8 миллиона рублей на месяц терапии.

Журналисты проверили информацию о закупках на сайте единой информационной системы. 13 августа там действительно появился запрос на определение поставщика лекарственного препарата (с тем же наименованием, которое ассоциируют с лечением Лещенко) на основании решения врачебной комиссии для обеспечения пациента. Заказчиком выступило Агентство по закупкам (контрактная служба) Департамента здравоохранения города Москвы. Начальная стоимость закупки определена в 17 миллионов 972 тысячи рублей — это цена 12 пачек, которых обычно хватает на год.

Курс лечения на год обойдется почти в 18 миллионов рублей. Определение поставщика лекарства на текущей неделе завершено. Данные пациента на сайте не приводятся.

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Ранее Лещенко заявил о мечте спеть с Бейонсе и Дуа Липой.

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