Ирина Аллегрова в последнее время выступает редко. Но, несмотря на закрытый образ жизни, она обязательно выходит на сцену дважды в год: на «Новой волне» и на «Песне года».

Вот и сейчас 72-летняя певица появилась на фестивале в Сочи. Аллегрова исполнила две композиции — «Голос ребенка» и «Осень», за роялем при этом был Игорь Крутой. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Певицу встречали цветами и овациями. Однако звезда проигнорировала красную дорожку, скрылась от представителей прессы в гримерку, а после выступления очень быстро покинула концертную площадку, не ответив ни на один вопрос журналистов.

Ранее Ирина Аллегрова осудила звезд, которые перепели ее хиты в шоу «ВИА Суперстар» на НТВ. Певица стала одним из членов жюри — она выходила на связь со студией сразу после выступлений артистов.