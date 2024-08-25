The Prodigy отдали дань уважения Киту Флинту, сыграв Firestarter

Электронная группа The Prodigy исполнила песню Firestarter (1996) на фестивале в Рединге, отдав таким образом дань уважения своему покойному вокалисту Киту Флинту. Во время выступления группа подсветила лазером фигуру певца, которая двигалась на сцене в такт музыке. Это было первое шоу коллектива в качестве хедлайнера фестиваля после смерти Флинта в 2019-м.

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На своих концертах The Prodigy уже неоднократно посвящали Firestarter своему фронтмену. В 2022 году группа отправилась в первый тур после смерти Флинта, и с тех пор они на каждом выступлении отдают дань уважения товарищу этим треком, сообщает NME.

Ранее Лиам Хоулетт рассказал, каково было возвращаться на фестиваль в Рединге без Флинта.

Было очень тяжело выходить на сцену без нашего брата, но мы действительно чувствовали, что толпа с нами. Лиам Хоулетт участник The Prodigy

Ранее стало известно, что Linkin Park, тоже потерявшие своего вокалиста, запустилитаинственный 100-часовой обратный отсчет, который усилил слухи об их воссоединении.