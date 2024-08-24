Лепс вывел свою невесту на красную дорожку фестиваля в Сочи

Григорий Лепс прибыл вместе с юной возлюбленной Авророй Киба на «Новую волну» в Сочи.

К девушке было приковано повышенное внимание публики, и Аврора держалась очень напряженно. Когда журналисты спросили, как она себя чувствует на красной дорожке, Киба лишь пожала плечами, пишет «Московский Комсомолец».

За нее попытался пошутить спутник:

«Нормально она себя чувствует, по-ковровому».

Киба была в открытом платье с большим декольте, как отметили очевидцы, девушка обошлась без нижнего белья.

Аврора Киба родилась в феврале 2006 года. Она является выпускницей балетной школы, сейчас - студентка и начинающая певица.

Совершеннолетие девушка отметила роскошным праздником в Дубае. Происходит она из состоятельной семьи. Родители девушки владеют домом в том же районе, что и Лепс.