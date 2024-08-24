Губин рассказал о борьбе с серьезной болезнью

Андрей Губин впервые много лет появился на «Новой волне», где прошел его творческий вечер. Певец не вышел на красную дорожку, не стал позировать фотографам. Андрей предпочел скрыться в гримерке от посторонних глаз.

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Губин уже много лет страдает тяжелым неврологическим заболеванием, которое глобально осложняет его жизнь. Тем не менее, он делает все от него зависящее, чтобы бороться с болезнью, пишет «Московский Комсомолец».

«Мне врачи посоветовали плавать каждый день. Это нужно для того, чтобы тренировать сердце. Я и тренирую. Каждый день хожу в бассейн и плаваю на спине. Уже ненавижу плавание! Но и отказаться не могу, потому что иначе дышать тяжело», - признался Андрей.

Андрей Губин перестал выступать в 2010 году. Спустя время он рассказал, что ушел со сцены, так как «почувствовал себя некомфортно в этом мире».

В октябре 2021 года он дал интервью радио KP.RU, в котором заявил, что «постепенно умирает».