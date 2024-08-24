Озвучена новая цена на концерты Шуфутинского

Михаил Шуфутинский в последнее время повышает цену на концерт на полмиллиона перед каждым 3 сентября. В 2022 году 45 минут в шансонье стоили 2 миллиона, в 2023 – 2, 5. Этой осенью послушать про костры рябин можно будет за 3 миллиона.

Трек «Третье сентября» вышел в 1994 году. Шуфутинский рассказал, что не сразу разглядел ее потенциал, и 10 лет не пел ее на концертах. По его словам, она не подходила под репертуар того времени. А еще через 5 лет «Третье сентября» стала хитом, пишет lenta.ru.

Правда, именно 3 сентября исполнить для заказчиков свой хит Шуфутинский не сможет – в этот день он выступает в Кремле,

Ранее продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл гонорары заслуженного артиста РФ Михаила Шуфутинского. При этом продюсер отметил, что в настоящий момент 76-летний шансонье выступает с концертами крайне редко. Однако, как заверил Дворцов, скромная гастрольная деятельность лишь увеличивает спрос на Шуфутинского среди организаторов.