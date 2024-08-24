Концертов Меладзе в России не будет – «люди просто могут не пойти»

Ранее в СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что Валерий Меладзе собирается организовать юбилейный тур в России к своему 60-летию, которое отметит 23 июня 2025 года.

Игорь Мальцев в программе «Злые парни» прокомментировал эти слухи, пишет Телеграм-канал radio_sputnik.

«Глядя на все происходящее, люди просто могут не пойти. Вот приехал Валера, а к нему никто не пришел. Зал больше, чем наполовину, пустой, а по кассе — провал. Люди хотят справедливости», - заявил Мальцев.

Певца Валерия Меладзе ждут неудачи, если он вернется в Россию и начнет давать концерты, уверен продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что артист затронул чувства народа. По мнению продюсера, россияне будут бойкотировать концерты Меладзе и могут даже их сорвать.