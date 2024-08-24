Кудрявцева рассказала о своем видении совместных трат

Лера Кудрявцева в кулуарах фестиваля «Новая волна» пообщалась с журналистами. В частности, она ответила на вопрос о том, согласна ли с поговоркой «с милым рай и в шалаше».

Шалаш Лера отвергла категорически. По ее словам, она могла бы вступить в отношения с мужчиной, который зарабатывает меньше нее. В таком случае она готова делить все траты с ним пополам. А если у обоих доход примерно одинаков, то расходы должен взять на себя мужчина.

При этом Лера отметила, что не готова поступиться своим комфортом ради отношений, пишут news.ru.

«Это не говорит о том, что я должна опускаться. Это говорит о том, что я своего мужчину должна поднять, поднять комфорт до своего уровня. Зачем делать шаг назад? Девочки, не в деньгах счастье, но деньги нужны для комфорта. Вот и все», — констатировала телеведущая.

Проблемы в браке Кудрявцевой начались зимой, когда ее муж, 36-летний бывший спортсмен, начал употреблять алкоголь. Ситуация усугубилась до того, что в конце года Лера выставила Макарова из дома. Игорь принял решение лечиться и провел два месяца в реабилитационной клинике, после чего вернулся домой весной. Несмотря на воссоединение, отношения пары остаются напряженными.