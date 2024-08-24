Сбежавшего из России Рустама Солнцева требуют признать иноагентом

С обращением в генпрокуратуру РФ обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

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Он просит привлечь бывшего участника «Дома-2» Солнцева по статьям «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», признать иноагентом и заблокировать все банковские счета на территории РФ.

Есть информация, что после вторжения ВСУ в Курскую область Рустам Солнцев регулярно выкладывает в своих соцсетях посты с просьбой отправить ему деньги на банковскую карту, а он якобы перешлет их на Украину. Реквизиты российской карты при этом указывают на некую Анну.

Рустам Солнцев теперь живет в США. Как пишут news.ru, в одном из интервью он поддержал высказывание, что россияне «тупые и агрессивные», а также позицию певицы Аллы Пугачевой и ее мужа.

Кроме того, по словам Бородина, Солнцев регулярно в негативном ключе высказывается о России и СВО.