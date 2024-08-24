Охлобыстин высказался о перспективах Ефремова

Михаил Ефремов отбыл в колонии уже практически половину срока после того, как устроил пьяное ДТП в центре столицы. По его вине тогда погиб человек.

Друзья и коллеги не забывают артиста. Они надеются, что у него будет возможность воспользоваться условно-досрочным освобождением, пишет СтарХит.

Иван Охлобыстин что регулярно приезжает к Ефремову, насколько возможно, поддерживает артиста. Охлобыстин рассказал, что у Ефремова серьезные проблемы со здоровьем, он страдает от давления и жалуется на сердце.

«Он горько переживает за то, что сотворил. И это не стрессовое уже сознание, а реалистичное. Он — человек сердечный, он очень совестлив. Его подводила страсть, чрезмерность, но ведь и профессия такая, и окружение. Последние годы — дурное окружение», - сообщил Иван.

Охлобыстин надеется, что по выходу из тюрьмы Михаил Олегович вернется в свой театр.

«К тому же режиссеры хорошие очень нужны сейчас. Конечно, никаких комедийных проектов он больше себе не позволит, странно это было бы. Но работать будет, я очень на это рассчитываю. Надеюсь, хватит разума и мудрости у руководства „Современника“ вернуть его, чтобы он ставил классику, драмы», - заявил Охлобыстин.

За пьяное ДТП в 2020 году Ефремову был назначен срок в 7,5 лет, половину из которого он уже отбыл. По некоторым данным, этой весной представители артиста уже подавали ходатайство об УДО, но оно было отклонено.