Канье Уэст сделал новую улыбку за $850 тысяч

Рэпер Канье Уэст сделал себе улыбку за $850 тысяч. Об этом сообщает The News.

Канье Уэст установил золотые гриллзы стоимостью $850 тысяч (77,7 миллионов рублей). Рэпера с новой улыбкой засняли в аэропорту Сеула вместе с женой Бьянкой Цензори и детьми от бывшей супруги Ким Кардашьян.

Недавно Бьянку Цензори и Канье Уэста подловили папарацци, когда они вместе с Норт направлялись в кинотеатр, чтобы посмотреть фильм «Дэдпул и Росомаха». Модель появилась на публике в молочном лонгсливе, которые дополнила кепкой и черными босоножками на каблуках. Возлюбленная Канье Уэста нарушила правило Ким Кардашьян, которая запретила жене артиста носить откровенные наряды при ее детях.

На прошлой неделе Норт удивила поклонников рэпом на японском языке. 11-летняя дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян приняла участие в записи альбома отца — Vultures 2. Интернет-пользователи восхитились способностями девочки.