Ани Лорак рассказала о воспитании дочери

Певица Ани Лорак рассказала о воспитании детей. Личной историей она поделилась в интервью с Telegram-каналом «Звездач».

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«Я мама и строгая, и подружка, и все вместе. Мне кажется, нужно играть этими энергиями, потому что будешь подругой — сядут на голову, будешь строгой — не будет этого контакта. Поэтому это такая игра — быть родителем», — написала Лорак.

Ани Лорак воспитывает 13-летнюю дочь Софию от гражданина Турции Мурата Налчаджиоглу, с которым состояла в браке почти 10 лет. Пара официально развелась в 2019 году. Подробности их расставания неизвестны.

25 июля сообщалось, что Ани Лорак появилась на публике с возлюбленным Исааком Виджраку. Испанец поддерживал артистку перед ее выступлением на Международном музыкальном фестивале Dream Fest в Баку. Виджраку живет на Ибице. В своих соцсетях он называет себя «целостным велнес-экспертом» и «создателем позитивной кармы», разделяющим концепцию «философии радости». Возлюбленный певицы был женат — от прошлых отношений у него есть сын и дочь.