Дженнифер Лопес отказалась от фамилии Бена Аффлека при разводе

Жена Бена Аффлека Дженнифер Лопес подала на развод с ним и планирует вернуть девичью фамилию. Такие сведения содержатся в судебных документах, которые удалось раздобыть The Daily Mail.

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Певица сменила фамилию после свадьбы в июне 2022 года и официально стала Дженнифер Аффлек, но почти нигде публично ее так не называли.

В 2021 году пара воссоединилась спустя почти 20 лет после помолвки, тогда не увенчавшейся бракосочетанием. Затем они романтично сбежали от внимания публики в Лас-Вегас. Пышную церемонию они закатили в августе 2022 года - и вот во вторую ее годовщину женщина подала на развод.

Для 55-летней Дженнифер это будет уже четвертый неудачный брак, а для Аффлека - второй.