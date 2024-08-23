Тимати заявил о готовности жениться

Российский рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, заявил, что в обозримом будущем он готов жениться. Его слова прозвучали в шоу «Натальная карта», ролик доступен во «ВКонтакте».

Артист отметил, что у него отсутствует «фобия официального брака».

«Думаю, в текущий момент я более чем готов ментально к тому, чтобы сделать все это [вступить в брак] правильно. Возможно, в самом ближайшем обозримом будущем», — сказал он.

Ранее стало известно, что сын Наташи Королевой и Сергея Глушко, известного как Тарзан, женился.