Комик Денис Дорохов подарил Гарику Харламову на свадьбу 100 тысяч рублей
Комик Денис Дорохов подарил Гарику Харламову на свадьбу 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Газета.Ru.
Катерина Ковальчук стала гостьей шоу «Кстати». Основной темой передачи была минувшая свадьба актрисы и Гарика Харламова. Во время интервью Ковальчук призналась, что приятель и коллега мужа Денис Дорохов подарил им 100 тысяч рублей.
По словам Катерины, она счастлива в браке. Также актриса назвала свадебную церемонию «красивой» и «душевной».
К слову, Гарик признался, что не раз расставался с Катериной перед регистрацией брака. В беседе с WHOOPEE.ru психолог Ксения Космос назвала отношения пары цикличными. По мнению эксперта, если супруги не будут работать над собой, то их брак столкнется с трудностями.
«Если партнеры не решают главные проблемы и не работают над собой, это приводит к разочарованию в себе и друг друге. Постоянные эмоциональные качели изматывают и создают неопределенность, что может серьезно подорвать моральное состояние пары», — считает Ксения.
Ранее сообщалось, что Гарик Харламов потерял на кафе с хот-догами 33 млн и задолжал налоговой. Подробности читайте в этой новости.