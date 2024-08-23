Депутат Останина обратилась с просьбой к Shaman

Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина выслала обращение Ярославу Дронову (Shaman) с предложением направить свой гонорар за выступление в Оренбурге пострадавшим от паводков. Об этом она написала в своем телеграм-канале. Москва24

«Предлагаем вам рассмотреть возможность проведения благотворительного концерта в рамках праздничных мероприятий 30 августа 2024 года, а также направления средств, выделенных на оплату вашего гонорара администрацией Оренбурга из городского бюджета, пострадавшим от паводка. Надеемся на понимание с вашей стороны», — говорится в сообщении. News.ru

День города Оренбурга отметят в последние дни лета. В пятницу, 31 августа, запланирован большой концерт, хедлайнером которого станет Шаман. Его выступление обойдется городскому бюджету в 16,6 млн рублей. Заказчиком закупки является МАУ «Центр городских мероприятий». ФедералПресс