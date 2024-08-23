Уехавший из России актер публично обратился к маме

Уехавший из России актер Андрей Бурковский публично обратился к матери и поздравил ее с днем рождения. Звезда КВН опубликовал в социальных сетях фотографию именинницы в кокошнике и заявил о любви к ней. Бурковская отметила свое 66-летие.

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Дорогая моя, любимая мамуся, с днем рождения. Скажу только одно — здоровья. Ну ладно, два — думай только о хорошем и больше улыбайся. Мы тебя очень и очень любим, — написал актер.

Ранее актера Андрея Бурковского заметили на Каннском кинофестивале во Франции. 19 мая состоялась премьера фильма «Лимонов, баллада об Эдичке» режиссера Кирилла Серебренникова. Бурковский вышел на красную ковровую дорожку в компании съемочной группы режиссера. В титрах фильма указано имя Марии Машковой, однако актриса не присутствовала на мероприятии.

До этого стало известно, что Бурковский рассказал об участии в театральных проектах в США. Артист сыграл главную роль в спектакле «Наш класс». В свой 40-й день рождения звезда поделился с подписчиками в социальной сети фотографиями из своей повседневной жизни в Лос-Анджелесе. В публикации он поблагодарил семью, друзей и критиков, отметив, что трудности всегда открывают новые возможности и помогают становиться сильнее.