Киркоров рассказал о подарке от Пугачевой на Новый год

Филипп Киркоров признался, что Алла Пугачева подарила ему новую песню «Корона». Об этом стало известно из соцсетей.

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Журналистка Алена Жигалова посетила музыкальный фестиваль «Новая волна», на которой Филипп Киркоров исполнил свою новую песню под названием «Корона». Артист сначала не рассказывал о том, кто является автором музыки, а потом предложил журналистке угадать таинственного дарителя.

В итоге Жигалова предположила, что автором подарка может быть Алла Пугачева — Киркоров рассказал, что она дала верный ответ.

«Подарок от великой певицы на Новый год. Я же говорил, что этот подарок я получил от человека, который мне не безразличен. И, наверное, которому не безразлично то, что происходило в моей судьбе и жизни», — заявил он.

В итоге из рук короля эстрады журналистка за верный ответ получила повербанк.

«Представляете, я угадала — Пугачева подарила Киркорову песню на Новый год!» — радостно воскликнула она.

Ранее мы писали о том, что Киркоров изнуряет себя тренировками ради хорошей формы.