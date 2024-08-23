Подозреваемый в смерти актера Мэттью Перри врач возвращается к работе

Сальвадор Пласенсия, один из двух врачей, задержанных по подозрению в причастности к смерти актера Мэттью Перри, намерен вернуться к работе.

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Перри, звезда ситкома "Друзья" (18+), умер от передозировки кетамином в джакузи у себя дома. Пласенсия, как сообщается, был одним из тех, через кого артист получал наркотик. При этом своей вины медик не признал, и, как пишет The Guardian, собирается вернуться к врачебной практике еще до конца текущей недели.

Адвокат Пласенсии подтвердил NBC News, что врач планирует возобновить практику в клинике, которую он возглавляет в долине Сан-Фернандо, округ Лос-Анджелес.

На прошлой неделе Пласенсия не признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью распространения кетамина и был освобожден под залог в 100 000 долларов. При этом судья постановил, что врач должен разместить на двери своей клиники объявление, сообщающее потенциальным пациентам о его причастности к судебному расследованию. Кроме того пациенты Пласенсии обязаны будут подписывать документ, подтверждая, что они информированы о выдвинутых в отношении врача обвинениях и дают свое согласие на лечение у него. Документ должен оформляться при каждом посещении клиники.

Как выяснилось, Перри делали уколы кетамина не менее двадцати раз за несколько дней до его смерти, причем за несколько часов до нее актер получил три инъекции. Уколы делал непосредственно личный помощник артиста, признавший себя виновным. Именно он нашел труп работодателя.

Согласно материалам дела, это Пласенсия передал помощнику Перри кетамин. Также прокуратура утверждает, что врач сам делал уколы актеру и, кроме того, обучил этому помощника Перри.