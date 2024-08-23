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SHOT: внук Пугачевой попался на пяти штрафах за нарушение ПДД в Москве

Telegram-канал SHOT сообщает, что внук певицы Аллы Пугачевой Дени Байсаров на своем Mercedes-Benz в 2024 году получил пять штрафов, один из которых за превышение скорости в Москве. По данным канала, 26-летнего сына Кристины Орбакайте, который не ведет соцсети и скрывает свое местонахождение, заметили в столице в середине июля.

Внук Пугачевой попался на пяти штрафах за нарушение ПДД в Москве
© соцсети

Как пишут авторы SHOT, Байсаров ехал на своем кроссовере по проспекту Маршала Жукова, где превысил скорость. По информации канала, всего у Байсарова за текущий год — пять штрафов на 2500 рублей, первые появились в марте, все их молодой человек погасил.

По сведениям канала, в сентябре 2022 года появилась информация, что он уехал в Европу после объявления частичной мобилизации, но в октябре наследник Орбакайте опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео своей прогулки по Москве, после чего практически пропал из медиаполя. SHOT пишет, что вернуться в столицу Байсаров мог из-за не своего бизнеса — в Москве у него есть рекламная компания «Аутерра», которая прошлый год закрыла с убытками в 2,2 млн рублей.

В октябре 2022 года KP.RU сообщало, что Примадонна владеет квартирой в нескольких километрах от Красной площади, которую ей подарил бывший зять, бизнесмен Руслан Байсаров. По данным издания, перед отъездом из России звезда решила, что завещает эту квартиру своему внуку Дени Байсарову.

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