Филипп Киркоров раскрыл секрет стройности

Советский и российский эстрадный певец Филипп Киркоров раскрыл секрет своей стройности в разговоре с репортерами на фестивале «Новая волна» в Сочи. Интервью с ним публикует Starhit.

55-летний артист продемонстрировал подтянутое тело в облегающих брюках и майке, которая оголяла его руки. По словам исполнителя, в последнее время он много занимается спортом. Кроме того, ради поддержания такой фигуры знаменитости пришлось отказаться от газированных напитков и сладостей.

«У меня каждое утро начинается в 5 утра с плавания, потом два часа тренажерный зал, планки, подтяжки. С 5 до 10 утра я занимаюсь физкультурой каждый день», — признался Киркоров журналистам.

В апреле Киркоров объяснил тягу к пластическим операциям и рассказал о главном подарке, который хотел получить на день рождения.