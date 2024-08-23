Внука Пугачевой пять раз оштрафовали за нарушение ПДД в Москве

Telegram-канал SHOT сообщает, что автомобиль внука певицы Аллы Пугачевой Дени Байсарова недавно превысил скорость на одной из дорог Москвы. Как утверждает SHOT, за этот год 26-летнего внука певицы штрафовали пять раз.

По данным канала, автомобиль внука Пугачевой был замечен в Москве в середине июля. Превышение скорости автомобилем Mercedes-Benz было якобы зафиксировано на проспекте Маршала Жукова. По информации SHOT, Байсаров уплатил все свои штрафы на сумму в 2500 рублей.

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Дени Байсаров - сын дочери Пугачевой, певицы Кристины Орбакайте от бизнесмена Руслана Байсарова. Помимо Байсарова, у Пугачевой еще двое внуков - Никита Пресняков (сын Орбакайте от певца Владимира Преснякова) и Клавдия Земцова (дочь Орбакайте от бизнесмена Михаила Земцова).