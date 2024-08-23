Фолк-артистка Варя Судина и рэпер ST выпустили совместный трек «Соловушка»

Молодая фолк-певица, подписантка лейблов «Таврида.АРТ» и TrueMusic Варя Судина и хип-хоп-музыкант ST представили совместную песню «Соловушка».

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В теплой летней композиции о любви сочетаются традиционные и современные мотивы. Автором лирики и соавтором музыки выступил ST.

© Предоставлено менеджментом артистов

Судина призналась, что сначала даже не поверила, что состоявшийся исполнитель хочет записать с ней фит. ST, в свою очередь, заметил, что «сам был в ситуации, когда стремился к телевидению, радиоэфирам, большим концертным площадкам» и рад помогать восходящим звездам.

«Таврида.АРТ» входит в федеральный проект «Молодежь России» национального проекта «Образование» и арт-кластер «Таврида», которая объединят образовательные заезды, фестиваль, кастинг-платформу, грантовый конкурс, федеральную сеть арт-резиденций и другие инициативы.

Ранее ST рассказал о дуэтах с Ларисой Долиной и Михаилом Шуфутинским.