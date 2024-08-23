Рэпера Лебедева вновь задержали по уголовному делу

32-летнего российского рэпера Radiy, он же - Радий Лебедев (при рождении - Шигабетдинов) задержали в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщают 78.ru - со ссылкой на источник - и "Фонтанка".

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Отмечено, что в отношении исполнителя возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Уточнено: в полицию обратилась 33-летняя футболистка "Зенита", рассказав, что стала жертвой мошенничества со стороны Лебедева. Который ранее уже привлекался по аналогичной статье УК.

По словам спортсменки, подозреваемый "вышел на нее через соцсети и предлагал покупать из-за границы дорогие автомобили" - с целью их последующей перепродажи в России. Однако ни одна из заявленных Радием иномарок до нее так и не дошла.

Согласно данных издания, сумма ущерба от аферы оценивается более чем в 11 000 000 рублей, включая кредиты, которые спортсменка оформила по просьбе мошенника.

Шигабетдинов родился в 1991 году в Ленинграде. Фамилию сменил в 2018-м. Играл в футбол за ТФК "Зилант". В 2020-м выпустил первые треки. Занимался бизнесом.

Ранее Лебедев уже становился фигурантом уголовного дела, по итогам чего подсудимому в 2023 году вынесли приговор - по обвинению в мошенничестве и махинациях на сумму 6 200 000 рублей. Рэпера приговорили к трем годам условно с испытательным сроком в четыре года, оштрафовали и освободили из-под стражи в зале суда.

СМИ помечают исполнителя как "бывшего возлюбленного Ольги Бузовой", однако прямых доказательств этому нет. Хотя поклонники телеведущей нашли массу косвенных улик возможных близких отношений артистов.