Елена Лёвочкина, которая сейчас известна под псевдонимом Алена Апина, родилась 23 августа 1964 года в Саратове в семье инженера и продавщицы. Пара разошлась, когда девочке было 10 лет.

С музыкой будущая артистка связана с пятилетнего возраста: именно тогда родители купили ей пианино. Позднее девочка окончила музыкальную школу по классу фортепиано и стала выпускницей Саратовского музыкального училища по тому же направлению. Пока училась — работала аккомпаниатором в клубе «Восток». Впоследствии поступила на факультет народного пения в консерваторию, но обучение не закончила — на втором курсе друг детства композитор Виталий Окороков предложил девушке подработать в музыкальном коллективе «Комбинация».

7 сентября 1988 года группа выступила с первым концертом в Саратове, вскоре вышел альбом «Ход конем». В 1989 году появился первый хит «Комбинации» — песня Russian Girls — принесший группе всесоюзную популярность.

Вместе с коллективом Апина переехала в Москву. Репертуар «Комбинации» пополнили композиции American Boy, «Бухгалтер», «Два кусочека колбаски». В 1991 году Апина покинула группу и начала сольную карьеру. Артистка выпустила 15 альбомов, последний — в 2018 году.

«Вот что я могу сказать в свои почти 60. Музыка — это моя соломинка, моя соломка, лекарство, слезы, радость, космос. Она во мне и со мной всегда и везде», — признавалась исполнительница в интервью kp.ru.

Певица была замужем дважды. Первый супруг Валерий Апин — художник-график латышского происхождения, старше ее на семь лет. Его фамилия — Apiņi — переводится с латышского как «хмель». Пара узаконила отношения, когда будущей звезде было 18 лет. Через полгода они развелись.

Со вторым мужем продюсером Александром Иратовым Апина познакомились в 1991 году. «Комбинация» выступала во дворце спорта на музыкальном фестивале «Азбука России» в Ташкенте, который организовал мужчина совместно с телекомпанией «ВиД». В гостинице тогда не нашлось мест, и группу поселили в доме престарелых, что вызвало недовольство артистов. Иратов вызвался урегулировать конфликт и так познакомился с певицей. Именно после этого она покинула «Комбинацию», решив работать сольно. 7 сентября 2001 года у Апиной и Иратова с помощью суррогатной матери родилась дочь Ксения. В 2016 году супруги развелись.