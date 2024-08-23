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Russian girl: Алене Апиной — 60

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Алена Апина
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Алена Апина 
© Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press
Алена Апина во время выступления в финале телевизионного фестиваля эстрадной песни «Песня-93» в киноконцертном зале «Россия», 1993 год
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Алена Апина во время выступления в финале телевизионного фестиваля эстрадной песни «Песня-93» в киноконцертном зале «Россия», 1993 год 
© Олег Булдаков/ТАСС
Алена Апина, 1996 год
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Алена Апина, 1996 год 
© Виктор Борисов/ТАСС
Певцы Алена Апина и Борис Моисеев
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Певцы Алена Апина и Борис Моисеев 
© Anatoly Lomokhov/Global Look Press

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Алена Апина
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Алена Апина 
© Геннадий Сергеев/Global Look Press
Алена Апина во время съемок программы «Жизнь прекрасна» на телеканале СТС, 2005 год
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Алена Апина во время съемок программы «Жизнь прекрасна» на телеканале СТС, 2005 год 
© Наталья Колесникова/ТАСС
Алена Апина, 1999 год
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Алена Апина, 1999 год 
© Роман Денисов/ТАСС
Алена Апина
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Алена Апина 
© Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Алена Апина, 1997 год
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Алена Апина, 1997 год 
© Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

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Певцы Алена Апина, Леонид Агутин и актриса Елена Валюшкина (слева направо) на презентации нового альбома группы «Уматурман» «Пой, весна!» в клубе Gazgolder: Club & Tea Room в Москве, 2016 год
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Певцы Алена Апина, Леонид Агутин и актриса Елена Валюшкина (слева направо) на презентации нового альбома группы «Уматурман» «Пой, весна!» в клубе Gazgolder: Club & Tea Room в Москве, 2016 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Певицы Ольга Бузова и Алена Апина на презентации клипа на песню «Верни» в клубе Rodina Moskva, 2023 год
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Певицы Ольга Бузова и Алена Апина на презентации клипа на песню «Верни» в клубе Rodina Moskva, 2023 год 
© Светлана Шевченко/РИА Новости
Алена Апина на международном музыкальном фестивале «Жара» в Баку, 2019 год
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Алена Апина на международном музыкальном фестивале «Жара» в Баку, 2019 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Алена Апина с дочерью Ксенией на премьере фильма режиссера Джейсона Райтмана «Охотники за привидениями: наследники» в киноцентре «Октябрь» в Москве, 2021 год
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Алена Апина с дочерью Ксенией на премьере фильма режиссера Джейсона Райтмана «Охотники за привидениями: наследники» в киноцентре «Октябрь» в Москве, 2021 год 
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Алена Апина, 2024 год
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Алена Апина, 2024 год 
© Сергей Петров/Global Look Press

Елена Лёвочкина, которая сейчас известна под псевдонимом Алена Апина, родилась 23 августа 1964 года в Саратове в семье инженера и продавщицы. Пара разошлась, когда девочке было 10 лет.

С музыкой будущая артистка связана с пятилетнего возраста: именно тогда родители купили ей пианино. Позднее девочка окончила музыкальную школу по классу фортепиано и стала выпускницей Саратовского музыкального училища по тому же направлению. Пока училась — работала аккомпаниатором в клубе «Восток». Впоследствии поступила на факультет народного пения в консерваторию, но обучение не закончила — на втором курсе друг детства композитор Виталий Окороков предложил девушке подработать в музыкальном коллективе «Комбинация».

7 сентября 1988 года группа выступила с первым концертом в Саратове, вскоре вышел альбом «Ход конем». В 1989 году появился первый хит «Комбинации» — песня Russian Girls — принесший группе всесоюзную популярность.

Вместе с коллективом Апина переехала в Москву. Репертуар «Комбинации» пополнили композиции American Boy, «Бухгалтер», «Два кусочека колбаски». В 1991 году Апина покинула группу и начала сольную карьеру. Артистка выпустила 15 альбомов, последний — в 2018 году.

«Вот что я могу сказать в свои почти 60. Музыка — это моя соломинка, моя соломка, лекарство, слезы, радость, космос. Она во мне и со мной всегда и везде», — признавалась исполнительница в интервью kp.ru.

Певица была замужем дважды. Первый супруг Валерий Апин — художник-график латышского происхождения, старше ее на семь лет. Его фамилия — Apiņi — переводится с латышского как «хмель». Пара узаконила отношения, когда будущей звезде было 18 лет. Через полгода они развелись.

Со вторым мужем продюсером Александром Иратовым Апина познакомились в 1991 году. «Комбинация» выступала во дворце спорта на музыкальном фестивале «Азбука России» в Ташкенте, который организовал мужчина совместно с телекомпанией «ВиД». В гостинице тогда не нашлось мест, и группу поселили в доме престарелых, что вызвало недовольство артистов. Иратов вызвался урегулировать конфликт и так познакомился с певицей. Именно после этого она покинула «Комбинацию», решив работать сольно. 7 сентября 2001 года у Апиной и Иратова с помощью суррогатной матери родилась дочь Ксения. В 2016 году супруги развелись.

«Я 35 лет пою одни те же песни в концертах, и не могу ничего с этим сделать…Был момент, когда я думала, что надо своего зрителя как-то развивать в музыкальном плане… Но люди приходят на концерт не для того, чтобы слушать музыку, которую я пишу и исполняю сейчас, а ради «Электрички» или «Бухгалтера». Под эти мелодии каждый вспоминает свои эмоции и события, которые переживал в молодости, у каждого своя ностальгия», — рассказала исполнительница kp.ru накануне шоу в честь 60-летия.
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Алена Апина
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