Орбакайте отказалась от встреч с Пугачевой после возвращения в США

Певица Кристина Орбакайте отказалась от встреч с Аллой Пугачевой после возвращения в США. Артистка рассказала о планах в соцсети.

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Кристина вместе с мужем и дочкой все лето путешествовала по Европе, посетив Италию и Францию. В Сети предполагали, что певица доедет и до Прибалтики, где находится Алла Пугачева. Однако Орбакайте не была замечена в Юрмале. Более того, в конце августа она объявила о возвращении в США.

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В личном блоге Кристины появилось фото из звукозаписывающей студии. Певица показала, как готовится к гастрольному туру.