Алсу подала иск к Яну Абрамову с требованиями на 100 страницах

Певица Алсу подала очередной иск к супругу, предпринимателю Яну Абрамову с новыми требованиями по разделу имущества. Как сообщает Telegram-канал Mash, список содержит более 100 страниц с общей суммой более 10 млрд рублей.

В перечне есть все квартиры, загородные дома, автомобили, парковочные места, акции компаний, доли в фирмах и прочее. До этого Абрамов предлагал супруге 2,5 млрд в качестве компенсации, однако та отказалась брать деньги.

Адвокат предпринимателя Александр Добровинский заявил, что певица сперва требовала лишь одну квартиру в жилом небоскребе «Триумф-палас» за 300 млн. После этого она прислала своих представителей с новым списком стала категорически отказываться от мирового соглашения. Юрист утверждает, что сейчас исполнительница отдыхает за границей с неизвестным мужчиной — предположительно, новым избранником.

Адвокат Абрамова намекнул на новые отношения Алсу

Напомним, что пара решила разойтись после 18 лет семейной жизни. Точные причины разрыва Алсу и Абрамов не называли. У супругов трое детей.