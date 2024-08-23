Названы расценки на выступления Боярского за пределами Петербурга

Telegram-канал SHOT сообщил, что актер Михаил Боярский возобновит выступлениями за пределами Санкт-Петербурга. Как утверждает канал, его выступление в Москве обойдется в три миллиона рублей.

В ноябре 2023 года сын актера Сергей Боярский сообщил, что его отец перенес инфаркт. В феврале 74-летний артист был госпитализирован для планового обследования. SHOT отмечает, что до недавнего времени Боярский выступал только в Петербурге.

По данным Telegram-канала, выступление актера на корпоративе в родном городе стоит миллион рублей. Выступление в Москве, по данным SHOT, будет стоить три миллиона рублей без учета 150 тысяч рублей за перелет команды Боярского.

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SHOT выяснил, что в райдере актера есть условие заселения в пятизвездочный отель (два номера - люкс и стандарт). Канал отмечает, что программа выступления Боярского включает песни, совместные танцы и фотографии с артистом.