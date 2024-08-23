Shaman прокомментировал свадьбу Лепса с его новой возлюбленной

Российский певец Ярослав Дронов, который известен под псевдонимом «SHAMAN», прокомментировал планируемую свадьбу его коллеги по цеху Григория Лепса с новой возлюбленной.

В ответ на вопрос о возможной совместной работе с Лепсом и о посещении планируемой свадьбы российского исполнителя, Дронов ответил, что он всегда рад сотрудничеству с российскими артистами. Кроме того, по словам SHAMAN, Лепс является профессионалом, отчего работать с ним еще приятнее.

Что касается свадьбы, то Дронов заявил, что определенно готов посетить мероприятие, если получит приглашение. Также он подчеркнул, что всегда рад за своих друзей, если в их жизни происходит крупное и радостное событие, в том числе и свадьба, пишет Общественная служба новостей.

— С удовольствием съедим оливьешку, — подчеркнул артист.

Кроме того, SHAMAN дал объяснение своему поцелую с коллегой по цеху Мией Бойка. Помимо этого, Дронов также признался, что довольно близко общается с певцом Григорием Лепсом и даже считает его своим лучшим другом. По словам музыканта, они в любой момент могут приехать друг к другу в гости, в том числе глубокой ночью.