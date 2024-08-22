Shaman установил рекорд по продолжительности пения одной ноты

Певец Shaman (Ярослав Дронов) установил рекорд по продолжительности непрерывного пения одной ноты. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, Shaman установил рекорд во время выступления на Красной площади в преддверии военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Он смог непрерывно пропеть одну ноту в течение 29 секунд.