Shaman установил рекорд по продолжительности пения одной ноты
Певец Shaman (Ярослав Дронов) установил рекорд по продолжительности непрерывного пения одной ноты. Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным агентства, Shaman установил рекорд во время выступления на Красной площади в преддверии военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Он смог непрерывно пропеть одну ноту в течение 29 секунд.
«В Книге рекордов России очень много рекордов, связанных с государственным флагом… Сегодня на ваших глазах был установлен новый рекорд. Он официально зафиксирован», — сказал во время вручения певцу награды главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.