Певец Филипп Киркоров пришел на фестиваль в майке и узких брюках

Певец Филипп Киркоров пришел на фестиваль «Новая волна» в майке и узких брюках. Снимок с ковровой дорожки появился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фестиваля.

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Филипп Киркоров вышел на публику в облегающих черных брюках и майке без рукавов. Однако внимание поклонников привлекла изменившаяся фигура артиста. В комментариях они раскритиковали за чрезмерное количество пластики.

«Одна пластика», «Что вы с собой сделали?», «Пытается молодиться», «Изуродовали себя», — написали пользователи соцсетей.

В марте 2023 года Киркоров прошел несколько пластических операций на животе и лице. Также хирург звезды сделал ему коррекцию позвоночника и сформировал пресс с помощью специального аппарата. В сентябре Киркоров показал обновленный пресс журналистке Ксении Собчак в клинике Тимура Хайдарова. В апреле 2024 года Киркоров объяснил, что хочет поддерживать свое тело в тонусе, чтобы «не терять товарный вид».

23 июля поп-исполнитель опубликовал видео, в котором рассказал, что застрял в каньоне из-за потопа в Сочи, куда прилетел на съемки фильма «Братья». Киркоров заявил, что они с командой «послали сигнал SOS», так как не смогли выбраться самостоятельно. Артист сообщил, что локацию, где они должны были снимать, смыла река за 7 минут.