Собчак раскритиковала заголовки СМИ

Журналистка Ксения Собчак обратила внимание на два заголовка СМИ и призвала коллег «определиться». Ведущая привела две публикации, в которых упоминалось ее имя.

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Один материал сделан изданием StarHit. Новость вышла с заголовком «В каком купальнике Ксения Собчак горячее: в спортивном розовом, оранжевом с коварным декольте или без бретелек».

Другая публикация сделана NEWS.ru. Издание выпустило новость с заголовком «Пенсионерка»: Собчак опубликовала откровенные фото и нарвалась на критику».

Журналистка прокомментировала заголовки коллег в Telegram-канале «СОБЧАК». Она написала: «Так горячее или пенсионерка? Я так и не поняла. Определитесь, друзья».

В комментариях писали: «Тут надо с Шаляпиным посоветоваться», «Ксюша, поговорка спереди пенсионерка, сзади пионерка пока не про вас, везде всё отлично».

Ранее Собчак заступилась за певца Илью Лагутенко, который выступал за границей, а столы на концерт стоили 10 тыс. евро. Причем они преимущественно были заняты россиянами. Она подчеркнула, что музыкант нигде не высказывается, не желает победы или поражения, не спонсирует ВСУ, а зарабатывает в красивом месте своим талантом.