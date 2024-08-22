Народная артистка России Лариса Долина впервые вышла в свет после скандала с квартирой, с продажей которой ее обманули мошенники. Певица появилась на конкурсе «Новая волна» в Сочи, передает корреспондент NEWS.ru. Исполнительница отметила, что рада возвращению мероприятия, которое не проводилось в 2022 и 2023 годах.

Я так счастлива, что мы вернулись сюда. Здесь всегда праздник музыки, всегда такая атмосфера добрая, и такое ощущение, что этого перерыва не было. Я счастлива, — сказала Долина.

Ранее Долина рассказала, что ее обманули мошенники с продажей элитной квартиры. По словам артистки, следователи возбудили уголовное дело, на квартиру наложен арест. Telegram-канал SHOT выяснил, что квартиру Долиной, на которую покусились мошенники, приобрела 34-летняя мать-одиночка. По данным авторов, в настоящий момент проверяется информация, что женщина сама могла стать жертвой аферистов.

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Долина подала иск против покупательницы своей элитной квартиры. 68-летняя артистка требует признать сделку о продаже недвижимости недействительной. В случае удовлетворения иска Долина получит назад свою квартиру. Однако певице придется возместить женщине 112 млн рублей.