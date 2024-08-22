«Помогаю другу»: SHAMAN назвал имя певца, которого продвигает в шоу-бизнесе

Российский исполнитель и автор песен SHAMAN (Ярослав Дронов) на пресс-подходе перед сольным концертом в Москве рассказал, что помогает в продвижении карьеры Никите Осину. Артист назвал участника шоу «Голос» своим другом, передает корреспондент NEWS.ru.

Исполнитель хита «Я русский» объяснил, что ему захотелось попробовать себя в роли продюсера. В том числе поэтому он решил поддержать своего однокурсника по Российской академии музыки имени Гнесиных.

Я для него написал песню, и уже не одну. Он сегодня впервые будет петь перед такой большой публикой. Я ему как другу помогаю пробиваться. Я просто понимаю, что есть уже какой-то пройденный этап и что-то новое хочется попробовать, — добавил SHAMAN.

Также SHAMAN анонсировал презентацию новой песни. Он рассказал, что композицию споет вместе с народным артистом России Григорием Лепсом. По словам исполнителя 22 августа композиция будет исполнена впервые, трека еще нет ни на одной музыкальной платформе.

Ранее артист исполнил мечту детей из Луганска и пригласил их на свой концерт в Новомосковск. Брат и сестра отправили SHAMAN письмо с благодарностью за творчество, на которое ответила команда артиста.