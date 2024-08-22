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Осужденная за мошенничество звезда «Дома-2» в слезах рассказала о жизни в тюрьме

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Дашко, осужденная на два года лишения свободы за мошенничество, рассказала о жизни в тюрьме. В интервью для YouTube-канала ведущей Яны Чуриковой она заявила, что во время заключения читала книги.

Звезда «Дома-2» в слезах рассказала о жизни в тюрьме
© ТАСС

По словам Дашко, до приговора за мошенничество ее ни разу не судили за уголовное или административное нарушение.

«Я просто влетела в эти ворота ада сразу», — сказала звезда «Дома-2».

Дашко отметила, что год из назначенного ей срока она провела в СИЗО, а еще год — непосредственно в тюрьме.

«Как пережила, не знаю сама, честно. (...) Я каждый раз плачу, потому что я сама не знаю, как это пережила», — со слезами на глазах призналась она.

Экс-участница «Дома-2» рассказала, что в тюрьме читала книги, чтобы не отставать от жизни, и добавила, что после заключения научилась находить общий язык с любым человеком. Дашко также отметила, что тогда ей сильно помогал мужчина, за которого она впоследствии вышла замуж.

«Спасибо этой ситуации, потому что тогда я бы не смогла оценить в полной мере такого мужчину», — подчеркнула звезда телешоу.

В 2013 году суд в Челябинске приговорил Дашко к трем годам колонии и штрафу в размере 100 тысяч рублей за мошенничество. Впоследствии срок снизили до двух лет лишения свободы. Утверждалось, что Дашко, выдавая себя за индивидуального предпринимателя, причинила фирмам и гражданам ущерб в размере одного миллиона рублей.

Шоу-бизнес
Анастасия Дашко
Яна Чурикова
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